Шойгу доложили, что в этом году ВС РФ получат два новых и два модернизированных Ту-160

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе посещения Казанского авиазавода заслушал доклад, согласно которому в 2023 году ВС РФ получат два новых и два модернизированных самолета Ту-160. Об этом сообщает российское военное ведомство.

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Напомним, в августе 2021 года в ходе инспекционной поездки министру обороны в Казани показали модернизированный Ту-160. Тогда Шойгу не только осмотрел самолет, но и побывал в кабине летчиков, где ему рассказали, как устроен ракетоносец.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.