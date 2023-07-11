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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Татарстане

16:14 11.07.2023
Министр обороны РФ совершил рабочую поездку, сообщили в Минобороны России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом предприятия ОПК в Татарстане. Об этом сообщает МО РФ.

Глава российского оборонного ведомства проинспектировал Казанский авиационный завод имени Горбунова, который производит и ремонтирует стратегические ракетоносцы Ту-160, а также модернизирует дальние бомбардировщики Ту-22М3.

На заводе министру доложили, что в этом году Вооруженные силы РФ получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160. Кроме того, еще два таких самолета производится в соответствии с гособоронзаказом.

Шойгу посетил несколько предприятий отечественной оборонки, в том числе завод АО «Ремдизель». В ходе совещания он заявил о заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетягачей МТ-ЛБ.

Ту-160 - самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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