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Зеленский назвал позицию НАТО по членству Киева «беспрецедентной и абсурдной»

Владимир Рубанов
15:45 11.07.2023
Так он оценил неопределенность статуса Украины в военном блоке и отсутствие точных сроков по присоединению Киева к альянсу.
Зеленский назвал позицию НАТО по членству Киева «беспрецедентной и абсурдной»
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Страны НАТО не готовы ни пригласить Украину в альянс, ни сделать Киев членом блока, считает президент Владимир Зеленский. Так он оценил в своем Telegram-канале неопределенность статуса Украины в военном блоке и отсутствие точных сроков по присоединению Киева к альянсу.

По словам президента Украины, в связи с такой позицией НАТО, будущее Украины становится предметом «торга в переговорах с Россией». Зеленский добавил, что представители Киева по пути на саммит в Вильнюсе узнали, что страны-участники обсуждают «формулировки без Украины».

Зеленский назвал неопределенность «слабостью», а позицию НАТО о членстве Киева посчитал «беспрецедентной и абсурдной». Вопрос об этом он намерен поднять на саммите 11-12 июля.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил упразднить для Украины План действий для вступления в НАТО. В то же время сообщалось о планах Вашингтона и Берлина блокировать официальную заявку Киева на членство в Североатлантическом альянсе.

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