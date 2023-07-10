Bild: США и Германия блокируют заявку Киева в НАТО

Владимир Зеленский собирался официально обратиться к странам-членам НАТО на грядущем саммите в Вильнюсе 11-12 июля, пишет издание.

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США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО, сообщает Bild со ссылкой на высокопоставленный источник из Восточной Европы.

Владимир Зеленский собирался официально обратиться к странам-членам НАТО на грядущем саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Издание пишет, что путь Киева в альянс займет годы и потребует завершения кризиса. Однако начало будет положено, и Украина безвозвратно встанет на путь в НАТО.

Но именно этот официальный запрос хотят заблокировать некоторые важные страны НАТО. В первую очередь это Германия и США. Кроме того, две страны оказывают давление на других членов НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.

Другой дипломат сказал газете, что Берлин и Вашингтон хотят формальной декларации, вроде той, что была сделана в Бухаресте в 2008 году.

Ранее президент США Джо Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу приема Украины.