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Столтенберг предложил упростить процесс вступления Украины в НАТО

Анна Назайкина
14:09 11.07.2023
Сегодня в Вильнюсе стартует саммит НАТО, который продлится до среды, 12 июля.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что выступил с предложением упразднить для Украины План действий для вступления в НАТО, таким образом удастся упростить процесс ее присоединения к блоку.

«Завтра состоится инаугурационная встреча с президентом Зеленским, а потом мы снимем требование о плане действий по членству. Процесс вступления Украины сократится и будет состоять из одного этапа вместо двух», - сказал он.

Кроме того, Столтенберг разъяснил, что предложил план из трех пунктов, который позволить приблизить Украину к Североатлантическому альянсу. Со слов генсека НАТО, план будет составлять комплекс многолетней поддержки страны, в частности, речь идет об укреплении политических связей за счет создания Совета НАТО - Украина.

Сегодня в Вильнюсе стартует саммит НАТО, который продлится до среды, 12 июля. Политолог Наталия Елисеева в разговоре со «Звездой» выразила мнение, что заявления блока о возможности членства Украины в настоящий момент являются голословными, но если НАТО все же решит принять ее, это втянет альянс в настоящую войну.

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