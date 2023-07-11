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МВД показало задержание подозреваемых в попытке снять с человека скальп в Электростали

Владимир Рубанов
15:27 11.07.2023
По данным полицейских, между тремя людьми произошел конфликт.
© Видео: МВД России © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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МВД РФ обнародовало видеосъемку задержания подозреваемых в нанесении скальпированной раны человеку в Электростали. Ранее там после конфликта с неизвестными людьми был госпитализирован с раной волосяной части головы 19-летний парень.

Преступление было совершено накануне. По данным полицейских, между тремя людьми произошел конфликт. В результате двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения.

Первого подозреваемого нашли в Электростали. Позже задержали второго, который уехал в Обнинск Калужской области.

Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ, в том числе о нанесении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее юноша, которому пытались снять скальп, рассказал о происшествии. По его словам, изначально к нему пристали из-за цвета волос. По оценке врача-травматолога, пострадавшему сняли 30% скальпа.

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