МВД показало задержание подозреваемых в попытке снять с человека скальп в Электростали

По данным полицейских, между тремя людьми произошел конфликт.

© Видео: МВД России © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

МВД РФ обнародовало видеосъемку задержания подозреваемых в нанесении скальпированной раны человеку в Электростали. Ранее там после конфликта с неизвестными людьми был госпитализирован с раной волосяной части головы 19-летний парень.

Преступление было совершено накануне. По данным полицейских, между тремя людьми произошел конфликт. В результате двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения.

Первого подозреваемого нашли в Электростали. Позже задержали второго, который уехал в Обнинск Калужской области.

Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ, в том числе о нанесении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее юноша, которому пытались снять скальп, рассказал о происшествии. По его словам, изначально к нему пристали из-за цвета волос. По оценке врача-травматолога, пострадавшему сняли 30% скальпа.