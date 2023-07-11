Юноша, которому в Подмосковье пытались снять скальп, рассказал о происшествии

По факту нападения на молодого человека в Электростали возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых задержаны.

© Видео: Правозащитный центр «Сорок Сороков» © Фото: Правозащитный центр «Сорок Сороков»

Пострадавший от нападения в подмосковном городе Электросталь молодой человек рассказал подробности происшествия. В минувшее воскресенье трое мужчин пытались снять с него скальп из-за зеленого цвета волос. Юноша подошел к незнакомой компании попросить сигарету, но непродолжительная беседа на повышенных тонах очень скоро закончилась резаными ранами головы и госпитализацией.

«В конце разговора он подошел ко мне сзади и начал срезать волосы и сверху немного скальп», - поделился с активистами правозащитного центра «Сорок Сороков» пострадавший.

По данному факту региональная прокуратура возбудила уголовное дело, двое подозреваемых задержаны. Им вменяется «Хулиганство» и «Нанесение средней тяжести вреда здоровью». Пострадавшему предстоит длительное лечение и реабилитация.