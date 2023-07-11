Травматолог Милюшкин: пострадавшему из-за цвета волос юноше в Электростали сняли 30% скальпа

При поступлении в травматологическое отделение, врачи диагностировали у потерпевшего скальпированную рану головы в районе 10 на 10 сантиметров.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Молодому человеку, пострадавшему от нападения из-за зеленого цвета волос в Электростали, предстоит долгая реабилитация и пластическая операция. Об этом «Звезде» рассказал руководитель травматологического отделения больницы, в которой находится юноша, Андрей Милюшкин.

«Впереди длительное лечение, в будущем планируется проведение наращивания волос и операций по кожной пластике. В настоящее время мы оцениваем его состояние, как относительно удовлетворительное. При осмотре было выявлено отсутствие кожных покровов волосистой части головы. В районе 20-30%. Рана в районе 10 на 10 сантиметров», - рассказал врач.

Ранее пострадавший молодой человек рассказал подробности конфликта. В минувшее воскресенье он подошел к трем незнакомым мужчинам и попросил сигарету. Необычный цвет волос потерпевшего вызвал агрессивную реакцию у подозреваемых. Один из них выхватил нож и срезал часть скальпа. Молодого человека госпитализировали, двух подозреваемых задержали позже. Возбуждено уголовное дело.