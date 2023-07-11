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Путин заявил, что Россия вовремя повысила финансовую независимость

Владимир Рубанов
15:02 11.07.2023
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал президенту, что в США происходит «фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Россия вовремя повысила собственную финансовую независимость, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщается на сайте Кремля. По словам главы государства, в американской банковской системе наблюдаются негативные явления.

Костин рассказал Путину, что в США происходит «фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года». По словам банкира, он уже распространяется на Европу.

Ранее Владимир Путин отметил, что туристическая индустрия России выходит на новый уровень и наращивает свою привлекательность. На это повлияли в том числе санкции и ограничения, которые были введены странами коллективного Запада против РФ.

Кроме того, в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Путин отметил, что экономические показатели России лучше ожидаемых.

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