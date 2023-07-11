В стране и мире Пропавшие в Пермском крае туристы с детьми найдены Ян Брацкий Туристическая группа с детьми отправилась в сплав по реке Усьве протяженностью в 175 километров. © Фото: Dmitry Chasovitin, GlobalLookPress Читайте нас на: Пропавшие в Пермском крае туристы найдены. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. На след группы вышли спасатели Губахинского аварийно-спасательного формирования. «Все живы и здоровы, медицинская помощь никому не требуется. Планируют самостоятельно продолжить свой маршрут. Спасибо всем, кто откликнулся на поиски», - написал Махонин в своем Telegram-аккаунте. Губернатор Пермского края призвал всех соблюдать правила безопасности и ставить в известность спасателей перед отправкой в поход. Группу из 22 туристов, половина из которых дети, в Пермском крае искали с самого утра. Путешественники не регистрировались в МЧС и на их поиски отправились только после того, как обеспокоенные отсутствием новостей родственники подняли тревогу. К поискам привлекли вертолет и беспилотники. Позже появилась неподтвержденная информация, что туристов видели в районе одного из населенных пунктов. Экспертное мнение и аналитика