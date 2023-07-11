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Очевидцы сообщили, что видели пропавших в Пермском крае туристов

Ян Брацкий
12:25 11.07.2023
В район поисковой операции вылетел вертолет Ми-8 с врачами на боту.
Очевидцы сообщили, что видели пропавших в Пермском крае туристов
© Фото: Dmitry Chasovitin, GlobalLookPress
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Пропавшие в Пермском крае туристы с детьми живы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. Путешественников якобы видели очевидцы в 30 километрах от конечного пункта.

«Группу туристов видели возле села Безгодово, 30 километров до конца маршрута. Все живы и здоровы. На реке сухие перекаты, поэтому они идут медленно», - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

О том, что туристическая группа из 22-х человек, половина из которых дети, перестала выходить на связь, сообщалось ранее. Путешественники не стали регистрироваться в МЧС и отправились в самостоятельный сплав по реке Усьве. Предполагалось, что через 175 километров они достигнут финальной точки своего маршрута. С девятого июля руководитель группы перестал выходить на связь. Родственники запаниковали и обратились за помощью к поисковикам.

Между тем, официального подтверждения информации об обнаружении пропавших не поступало. Их поисками занимаются спасатели. Из Казани вылетел вертолет Ми-8, который доставит в район ПСО двух врачей, сообщили в МЧС Прикамья. В районе поисковой операции уже работают расчеты беспилотников пожарно-спасательных подразделений и добровольцы.

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