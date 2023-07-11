В Пермском крае пропали 22 туриста, половина из которых дети

Известия от туристической группы не поступают с 9 июля.

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Группа из 22 туристов, половина из которых дети, пропала в Пермском крае во время сплава по реке Усьве. Информацию об этом «Звезде» подтвердили в региональном главке МЧС РФ. Группа не выходит на связь с 9 июля.

Сообщается, что туристы не зарегистрировались и отправились в поход протяженностью в 175 километров. В промежуточный пункт путешественники не прибыли, до сих пор их никто не видел.

В экстренные службы обратились родственники туристов, напуганные отсутствием вестей. В минувшее воскресенье спасатели эвакуировали группу альпинистов-любителей с высоты 5 300 метров на Эльбрусе.