Der Spiegel: Германия поставит Украине партию военной продукции на 600 миллионов евро

Заявлено, что среди новых поставок будут средства ПВО, боеприпасы, беспилотные системы и боевые машины пехоты.

© Фото: Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress

Германия объявит на саммите НАТО в Вильнюсе об очередном транше военной помощи киевскому режиму. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Der Spiegel.

Заявлено, что среди новых поставок будут средства ПВО, боеприпасы, беспилотные системы и боевые машины пехоты.

Предполагается, что о новом пакете объявил германский министр обороны Борис Писториус, и это произойдет во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что компания Rheinmetall в ближайшие 3 месяца откроет на Украине завод по производству бронетехники.