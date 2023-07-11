Mash: следователя по делу Лерчек отстранили из-за подозрений в сговоре с адвокатом

Как утверждается, было заранее составлено четыре документа с обвинениями по разным статьям.

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Следователя по делу блогера-миллионника Лерчек (Валерии Чекалиной) подозревают в сговоре с адвокатом, на данный момент сотрудницу правоохранительных органов отстранили от расследования, пишет Telegram-канал Mash.

Как утверждается, она заранее составила четыре документа с разными вариантами обвинения и общалась с юристом Чекалиной для того, чтобы решить, как лучше возбудить уголовное дело, по какой статье.

Кроме того, следователь проводила экспертизу в компании, которая является близкой к стороне защиты. В настоящий момент проходит служебная проверка.

Напомним, в марте этого против блогера и ее супруга Артема было возбуждено два уголовных дела. Первое о неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, второе о легализации денежных средств, речь идет о более 130 миллионах рублей.

На данный момент Чекалиным запрещено использовать средства связи, таким образом блогеры лишены возможности доступа к своему основному источнику дохода.