Захарова назвала «диктатурой либерализма» штрафы в Латвии за поздравления с 9 мая

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на то, что в Латвии штрафуют за поздравления с Днем Победы. Она назвала происходящее «диктатурой либерализма с нацистскими корнями».

«Госполиция Латвии штрафует жителей страны на 350 евро за поздравления с Днем Победы в соцсетях. Диктатура либерализма с нацистскими корнями», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее появилась информация, что латвийцам приходят сообщения о заведенных административных делах из-за постов в социальных сетях, посвященных празднованию Дня Победы. Полиция ссылается на информацию, полученную в ходе мониторинга соцсетей, проведенного Службой госбезопасности Латвии.

В мае полиция Латвии уже возбудила четыре уголовных дела после того, как люди возложили цветы к демонтированным мемориалам советским солдатам. Их обвинили в демонстрации запрещенной символики.