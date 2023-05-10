Четыре уголовных дела завели в Латвии за празднование 9 мая

В стране задержали 17 человек и завели четыре уголовных дела.

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Полиция Латвии 9 мая возбудила четыре уголовных дела после того, как люди возложили цветы к демонтированным мемориалам советским солдатам. Также их обвинили в демонстрации запрещенной символики, в частности, георгиевских ленточек.

Всего было задержано 17 человек, возбуждено 23 административных дела и четыре уголовных, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Латвии.

Ранее пресс-служба сейма Латвии проинформировала агентство о том, что парламент запретил проведение публичных мероприятий в честь Дня Победы. Под запрет попали шествия, празднования, пикеты и иные публичные мероприятия.

В марте этого года президент России Владимир Путин распорядился об освобождении послов РФ в Латвии и Литве от должности.