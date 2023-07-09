В Латвии начали штрафовать за поздравления с Днем Победы

В начале июля латвийцам начали приходить уведомления о штрафах за публикации в соцсетях в честь празднования 9 мая.

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Латвийцам начали приходить сообщения о заведенных административных делах из-за постов в соцсетях, посвященных празднованию Дня Победы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Delfi.

«Судя по множеству публикаций в Facebook*, рассылка писем имеет массовый характер: скорее всего, их получили как минимум десятки жителей Латвии», - сообщает издание.

Отмечается, что полиция ссылается на информацию, полученную в результате мониторинга социальных сетей, который провела Служба госбезопасности Латвии.

В мае из-за празднования 9 мая в Латвии задержали 17 человек и завели четыре уголовных дела. Они возложили цветы к мемориалам советских солдатов, которые ранее демонтировали. Кроме того, им предъявили обвинения за демонстрацию запрещенной символики, в том числе речь идет о георгиевских лентах.