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The Guardian: украинские власти не испытывают оптимизма в преддверии саммита НАТО

Сергей Лебедев
02:38 10.07.2023
В окружении Владимира Зеленского не надеются получить конкретный путь к членству в Североатлантическом альянсе.
The Guardian: украинские власти не испытывают оптимизма в преддверии саммита НАТО
© Фото: Thomas Trutschel PHOTOTHEK Globallookpress
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Киевские власти не испытывают оптимизма в преддверии саммита НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе, по поводу вступления страны в Североатлантический альянс, сообщает британская газета The Guardian. Отмечается, что США и Германия не поддерживают присоединение Украины к блоку, пока продолжается конфликт с Россией.

«В результате чего близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому не надеются получить конкретный путь к членству», - отмечается в статье.

Издание сообщает, что Киев может рассчитывать пока лишь на гарантии безопасности в виде обещания продолжать оказывать военную помощь в долгосрочной перспективе.

Ранее американский президент Джо Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу прием Украины в альянс. Он считает, что сейчас страна не готова стать членом военно-политического блока.

Недавно стало известно, что Германия на саммите в Вильнюсе планирует озвучить позицию, что вступление Украины в альянс чревато войной с Россией. Именно поэтому страна выступает против немедленного принятия нового члена в НАТО.

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