Байден заявил, что не видит единства в НАТО по вопросу вступления Украины в альянс

Американский президент Джо Байден заявил, что между участниками НАТО отсутствует единая позиция по вопросу, стоит ли принимать Украину в альянс.

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Президент США Джо Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу приема Украины в североатлантический альянс. Об этом сообщает CNN.

«Я не думаю, что в НАТО существует единодушие по поводу того, следует ли вводить Украину в альянс сейчас», - сказал Байден.

Байден считает, что на текущий момент Украина не готова стать членом НАТО и возможное решение о ее вступлении в альянс является преждевременным.

«Я думаю, что преждевременно говорить, призывать к голосованию сейчас, потому что необходимо выполнить другие требования», - добавил американский президент.

Байден также сообщил о проведенной ранее беседе с Владимиром Зеленским, во время которой он дал понять, что США продолжит поставлять Киеву вооружение.

При этом, американский лидер дал понять, что оптимистично смотрит на вопрос вступления Швеции в НАТО в ближайшем будущем в контексте предстоящего саммита альянса.

По информации издания Telegraph, на предстоящем саммите НАТО против вступления Украины в альянс планирует выступить Германия. В стране опасаются, что Киев может воспользоваться статьей под номером пять, согласно которой члены НАТО должны будут совершить военное вмешательство.