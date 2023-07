В стране и мире The Telegraph: Германия выступит против вступления Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса Елизавета Егорова Германия опасается, что Киев в составе НАТО может воспользоваться статьей 5, согласно которой другие члены союза должны будут совершить военное вмешательство в случае нападения на Украину. © Фото: Thomas Trutschel, via www.imago-www.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: На предстоящем в Вильнюсе 11-12 июля саммите НАТО Германия планирует озвучить позицию, что вступление Украины в альянс чревато войной с Россией. Именно поэтому страна выступает против немедленного принятия нового члена в НАТО. «Берлин сдержанно относится к возможности предложить немедленное членство. Ему нужен процесс и время для разработки гарантий, чтобы по существу заблокировать членство», - приводит газета The Telegraph слова своего источника в НАТО. Статья 5 основополагающего договора НАТО гласит, что страна, подвергшаяся нападению, имеет право требовать военного вмешательства от других союзников. Этого и хочет избежать Германия. Ранее немецкий политик Михаэль Рот предложили принимать Украину в альянс по частям. В первую очередь необходимо включить территории, находящиеся под контролем Киева. Экспертное мнение и аналитика