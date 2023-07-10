В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Эрдогана на саммите НАТО

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Президент США Джо Байден собирается во вторник 11 июля провести встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамах саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщил Белый дом, опубликовав рабочий график главы государства. Встреча запланирована на 18:00 по местному времени (равно московскому).

Ранее Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО, который пройдет в столице Литвы с 11 по 12 июля, основной темой будет официальная заявка Украины на членство в Североатлантическом альянсе. Известно, что Вашингтон и Берлин собираются блокировать заявку Киева на вступление в Альянс, а в самом блоке нет единства по этому вопросу: в Германии опасаются, что Киев может воспользоваться статьей номер пять, в соответствии с которой члены НАТО должны буду вмешаться в военный конфликт на стороне страны-участницы НАТО.

Также на саммите будет обсуждаться возможное присоединение Швеции к НАТО, к чему американский президент настроен более оптимистично в контексте предстоящего саммита