Ранее стало известно о намерении некоторых стран, среди которых США и Германия, блокировать заявку Украины в НАТО.

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Президент США Джо Байден прибыл в столицу Литвы, где примет участие в саммите НАТО, сообщает агентство «Франс Пресс». Мероприятие, на котором соберутся лидеры стран альянса, пройдет с 11 по 12 июля.

«Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО», - говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно о планах Вашингтона и Берлина блокировать официальную заявку Киева на членство в Североатлантическом альянсе. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал обратиться к странам-членам альянса на грядущем саммите в Вильнюсе. Кроме того, две страны оказывают давление на других членов НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.