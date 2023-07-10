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Франция и Германия заявили о начале активной фазы проекта «танк будущего»

Елизавета Кондрикова
21:49 10.07.2023
Министры обороны Германии и Франции договорились начать работу по созданию танка, который должен будет заменить Leopard и Leclerc.
Франция и Германия заявили о начале активной фазы проекта «танк будущего»
© Фото: Marijan Murat, dpa, GlobalLookPress
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Германия и Франция приступили к конкретным шагам по реализации совместного проекта Main Ground Combat System (MGCS) по разработке современного танка, который должен будет заменить немецкий танк Leopard и французский Leclerc.

Новый танк будет предположительно выпускаться с 2040 года, об этом министры обороны Германии и Франции Борис Писториус и Себастьян Лекорню сообщили на совместной пресс-конференции, которую транслировал немецкий телеканал Phoenix. Лекорню заявил о переходе от дипломатической к оперативной фазе программы MGCS. 

Совместный франко-немецкий проект MGCS по созданию танков будущего был запущен в 2012 году, но до настоящего времени оставался в виде идеи. По словам Писториуса, первые результаты будут видны к 2035-му году. Министры подчеркнули, что речь идет не о еще одном поколении танков Leonard и Leclerc, а о совершенно новых танках будущего с применением современных технологий.

В настоящее время, по заявлению Писториуса, Германией в сотрудничестве с Данией планируется доставить Киеву десятки танков Leopard.

Во Франции ранее звучали призывы дополнительно нарастить меры по обеспечению безопасности страны и увеличить втрое военный бюджет страны для отражения потенциальных угроз извне.

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