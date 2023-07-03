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Глава Минобороны Германии Писториус анонсировал поставку Киеву десятков танков Leopard

Игнат Далакян
17:56 03.07.2023
По словам главы Минобороны Германии, эти танки предоставлены Германией и Данией.
Глава Минобороны Германии Писториус анонсировал поставку Киеву десятков танков Leopard
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что в ближайшее время на Украину поступят десятки танков Leopard из Германии и Дании. Об этом глава Министерства обороны Германии рассказал изданию Rzeczpospolita.

«В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией», - цитирует Бориса Писториуса издание.

Кроме того, министр обороны Германии заявил, что подготовлен очередной пакет помощи Украине на сумму 2,7 миллиарда евро. Согласно его словам, в пакет помощи войдут дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил об уничтожении 16 украинских танков Leopard на трех направлениях. Согласно словам главы российского оборонного ведомства, это вооружение было уничтожено на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

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