Глава Минобороны Германии Писториус анонсировал поставку Киеву десятков танков Leopard

По словам главы Минобороны Германии, эти танки предоставлены Германией и Данией.

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Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что в ближайшее время на Украину поступят десятки танков Leopard из Германии и Дании. Об этом глава Министерства обороны Германии рассказал изданию Rzeczpospolita.

«В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией», - цитирует Бориса Писториуса издание.

Кроме того, министр обороны Германии заявил, что подготовлен очередной пакет помощи Украине на сумму 2,7 миллиарда евро. Согласно его словам, в пакет помощи войдут дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил об уничтожении 16 украинских танков Leopard на трех направлениях. Согласно словам главы российского оборонного ведомства, это вооружение было уничтожено на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.