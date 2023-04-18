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Французский депутат Лелуи призвала втрое увеличить военный бюджет страны

Максим Крюков
17:36 18.04.2023
Депутат Национального собрания Франции Жизель Лелуи отметила, что данная мера необходима для отражения потенциальных угроз безопасности стране извне.
Французский депутат Лелуи призвала втрое увеличить военный бюджет страны
© Фото: Cristel, XinHua, GlobalLookPress
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Франция должна существенно увеличить военный бюджет, это необходимо для отражения потенциальных угроз безопасности государству извне. Об этом говорится в обращении депутата Национального собрания республики (нижняя палата парламента) Жизель Лелуи к министру обороны страны Себастьяну Лекорню, с которым ознакомился RT.

Жизель Лелуи напомнила, что французские власти решили увеличить военный бюджет на 2024-2030 годы до 413 миллиардов евро, что означает рост на 30% в сравнении с финансированием на 2019-2025 годы. При этом депутат отметила, что в связи с высокими показателями инфляции новые вложения в военную сферу окажутся несущественными, несмотря на громкие заявления местных властей.

«Этот новый закон о военном планировании практически следовало бы назвать потемкинским военным планированием правительства, поскольку это мираж, учитывая вводящие в заблуждение цифры», - уточнила она.

Лелуи подчеркнула, что Парижу уже сегодня стоит втрое увеличить объемы финансирования военной сферы, так как республике необходимы человеческие и технические ресурсы, чтобы «справиться с возможным конфликтом высокой интенсивности», к настоящему моменту их определенно недостаточно, добавила парламентарий.

Также в своем обращении она заявила, что потери военной техники в мирное время из-за поставок ее киевскому режиму вызывают опасения, что некоторые образцы техники могут быть проданы другому государству в период действия будущего закона о военном планировании.

Ранее Польское агентство печати (PAP) сообщило, что Франция блокирует выделение средств для закупки боеприпасов для Украины. Отмечается, что на финансирование такого проекта планируется потратить два миллиарда евро. Причиной такого решения, по данным источника, могло стать лоббирование Парижем интересов своих оружейных фирм.

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