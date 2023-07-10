Shot: сыну Ефремова вскрыли череп и нашли уплотнение

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Сын актера Михаила Ефремова Николай перенес трепанацию черепа после падения из окна. Как пишет паблик Shot, врачи обнаружили уплотнение в лобной доле справа. Николаю Ефремову установили специальную проточно-промывочную систему для очистки раны.

Актер Николай Ефремов оказался на больничной койке 30 июня после падения из окна на Пролетарском проспекте в Москве. Прибывшие на место ЧП врачи диагностировала сочетанную травму и провели срочную операцию.

Ранее место предполагаемого падения сына актера сняли на видео. По предварительным данным, Ефремов выпал из окна на третьем этаже около шести часов утра.