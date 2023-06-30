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Предположительное место падения сына Ефремова в Москве сняли на видео

Анна Назайкина
19:02 30.06.2023
Ранее появилась информация, что актер упал с третьего этажа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Окно, предположительно, из которого, по словам соседей, выпал сын актера Михаила Ефремова Николай, сняли на видео. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «Звезды».

Ранее Telegram-канал «112» сообщал о происшествии на Пролетарском проспекте в Москве. Утверждалось, что мужчина попал в больницу с тяжелой сочетанной травмой, ему сделали операцию, он находится на ИВЛ.

Позже появилась более детальная информация, что Ефремов упал с третьего этажа накануне приблизительно в шесть утра.

При этом, по данным Mash, 31-летний Николай Ефремов находится в коме, кроме того, врачи диагностировали у него перелом таза.

В настоящее время официального подтверждения или опровержения этой информации нет.

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