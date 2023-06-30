112: сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры в Москве

Как утверждается, мужчина был доставлен в реанимацию, его срочно прооперировали.

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Сын актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна, это произошло в его квартире на Пролетарском проспекте в Москве, передает Telegram-канал «112».

Утверждается, что мужчину доставили в отделение реанимации, врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму, актер был срочно прооперирован.

Сам Николай заявил, что ситуация произошла случайно, однако правоохранители начали проверку по факту случившегося. По информации Telegram-канала, на данный момент состояние Ефремова оценивается как тяжелое, он без сознания.