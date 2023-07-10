Михалков назвал военнослужащих в зоне СВО суверенной элитой

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Народный артист РСФСР, режиссер и телеведущий Никита Михалков назвал военнослужащих - участников спецоперации суверенной элитой. Сегодня мэтр провел творческую встречу с бойцами и передал им тираж впервые опубликованных фронтовых стихов, которые написал его отец.

«В этих стихах огромная сила. Я очень хочу, чтобы эти книжечки оказались в обмундировании, в вещмешках и в карманах у ребят. Мне кажется, что сегодня это очень важно, потому что личный опыт человека, воевавшего, который сумел этот опыт зарифмовать замечательными стихами - это, на мой взгляд, серьезная и глубокая поддержка тех ребят, которые сегодня на самом краю защищают наше будущее. Я уверен, что суверенная элита, без которой не может жить государство, рождается сегодня там», - заявил Михалков.

Ранее в Москве состоялся поэтический вечер ZOV, посвященный спецоперации. В мероприятии приняли участие поэты и музыканты, которые исполнили произведения фронтовой тематики. В вечере приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, музыканты Александр Ф. Скляр, Джанго, группа «СерьГа», певица Юта, скрипач Петр Лундстрем, пианистка Валентина Лисица. Обращение к гостям вечера направил президент России Владимир Путин.