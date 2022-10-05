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В Москве проходит посвященный спецоперации поэтический вечер ZOV

Анна Касаткина
21:01 05.10.2022
На мероприятии современные поэты и музыканты исполняют со сцены произведения фронтовой тематики.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве в эти минуты проходит поэтический вечер ZOV, посвященный специальной военной операции на Украине. Мероприятие организовано командой телеканала RT.

Обращение к гостям вечера направил президент России Владимир Путин. Его со сцены зачитала главный редактор RT Маргарита Симоньян. В своем обращении глава государства назвал бойцов Донецкой и Луганской народных республик и ВС РФ настоящими героями нашего времени, не допустившими геноцида.

«Мы чтим их стойкость, мужество. Отстаиваем правду об освобождении Запорожья и Херсонщины, о восьмилетней войне в донбасских народных республиках, о государственном перевороте на Украине в 2014 году и трагических событиях в Киеве и Одессе. Этой высокой цели служит и ваш поэтический вечер», - процитировала Симоньян.

На мероприятии современные поэты и музыканты исполняют со сцены произведения фронтовой тематики. В вечере принимают участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, музыканты Александр Ф. Скляр, Джанго и Сергей Галанин, группа «СерьГа», певица Юта, скрипач Петр Лундстрем, пианистка Валентина Лисица.
Рассуждая о том, какие люди должны выйти на первый план в будущей России, Захарова обратила внимание на то, что раньше те, кто действительно связывает свою жизнь с судьбой русского народа, раньше не получали огромной поддержки.

«Люди, которые действительно глубоко знают свою страну, народ, культуру, чувствуют ее, сопереживают не на словах, не в рамках пиар-кампании, а вот так вот, каждый день связывают свою жизнь с судьбой народа и страны, они никогда не имели масштабной поддержки... Чтобы они стали в хорошем смысле рупорами, трибунами, адвокатами своей страны, то, наверное, для этого должны были случиться по-настоящему всепереворачивающие события. Я очень надеюсь, что это уже нельзя будет изменить», - сказала представитель МИД.

Звучат на вечере и стихи из сборника «Поэzия русского лета», объединяющего произведения военной тематики. Свои стихотворения со сцены читают Дмитрий Артис, Мария Ватутина, Анна Долгарева, Игорь Караулов, Влад Маленко, Семен Пегов, Анна Ревякина и многие другие. По словам составителей сборника, его цель - объединить тех, кто всегда знал, что за русской весной обязательно придет русское лето.

«Абсолютно необходимо сделать все, что, по крайней мере, от нас зависит для того, чтобы до как можно большего количества людей донести ту потрясающую поэзию, которую пишут сейчас наши, без преувеличения, фронтовые поэты. Которые пишут про Донбасс, про СВО, про все, что там происходит. Многие из них пишут про это уже очень давно, кто-то только сейчас стал писать, но эти стихи - это действительно... Большая русская поэзия, которая ничем не хуже лучших образцов Симонова, Алексея Суркова, всего, что мы привыкли читать с Великой Отечественной», - отметила Симоньян.

Стихотворения, поэмы и поэтические циклы создавались на протяжении последних восьми лет. В сборник стихов вошли работы более 20 современных авторов, многие из которых были на передовой. В сборнике использованы иллюстрации художника Ильи Пожарова.

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