Михалков прибыл на творческую встречу с участниками СВО
Ранее в Москве состоялся поэтический вечер ZOV, посвященный специальной военной операции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Кинорежиссер, актер и сценарист Никита Михалков прибыл на встречу с военнослужащими - участниками специальной военной операции. На творческую встречу также приглашены поступившие на контрактную службу бойцы.
В ход встречи Михалков передаст личному составу бригады впервые опубликованные сборники фронтовых стихотворений, написанных его отцом Сергеем Михалковым.
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