Джонни Депп прилетит в Россию

© Фото: Rocco Spaziani, Spaziani, GlobalLookPress

Голливудский актер и звезда приключенческой серии фильмов «Пираты Карибского моя» Джонни Депп приедет в Россию этой осенью. О предстоящем визите знаменитости сообщает «Газета.ru». По данным издания, актер договорился с российской группой ЯМОРЕ о совместной работе.

«В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули ее менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад мне написали, что он готов приехать», - рассказал гитарист Михаил Лисов.

Команда Джонни Деппа согласилась на меньший гонорар при условии проведения экскурсии по России. Деппа провезут по маршруту: Калиниград - Куршская коса - Светлогорск - поселок Янтарный. В настоящий момент обе команды заняты организацией поездки.