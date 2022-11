В стране и мире Джонни Депп сыграет в шестой части «Пиратов Карибского моря» Дарина Криц Рабочее название картины «День на море» (A Day At The Sea). © Фото: Disney Enterprises ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Спустя пять лет возобновляются съемки сериала «Пираты Карибского моря». Они продолжатся с участием актера Джонни Деппа. В феврале начнется съемочный процесс в Великобритании. Звезда Голливуда находится в списке актеров и членов технического персонала, вызванных на съемки картины. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на зарубежные СМИ, еще не определен режиссер шестой части легендарного фильма. На данный момент проект находится на начальной стадии. Указано, что рабочее название картины «День на море» (A Day At The Sea). «Все находится в начальной стадии. И у проекта, который называется "День на море", пока нет режиссера. Ожидается, что Джонни проведет пробную съемку в начале февраля, прежде чем производство будет полностью запущено», - приводит информацию агентство. Вместе с тем съемки фильма «Ржавчина» могут продолжить на новом месте после инцидента с Болдуином. Съемочная группа разыскивает новую площадку. Кинолента не будет сниматься в штате Нью-Мексико, где произошла стрельба. Экспертное мнение и аналитика