Херд обжаловала решение суда по делу о клевете на Деппа

Эмбер Херд подала апелляцию на решение суда, признавшего ее виновной в клевете на бывшего мужа Джонни Деппа.

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Адвокаты актрисы Эмбер Херд снова подали апелляцию на решение суда Вирджинии, признавшего Херд виновной в клевете на бывшего мужа актера Джонни Деппа. Об этом сообщает издание TMZ.

«Мы считаем, что суд допустил ошибки, которые помешали вынесению справедливого приговора, соответствующего Первой поправке. Поэтому мы обжалуем приговор. Хотя мы понимаем, что сегодняшний иск зажжет костры в Twitter», - передает издание комментарий стороны защиты.

Ранее актриса уже пыталась обжаловать решение суда, однако ее ходатайство о новом разбирательстве отклонили. Итоги процесса остались без изменений: Эмбер Херд признана виновной в клевете на бывшего мужа с целью злого умысла. По решению суда, она должна была выплатить исполнителю роли Капитана Джека Воробья 15 миллионов долларов.