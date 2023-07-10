Армия спецоперация МО РФ сообщило об уничтожении украинских складов боеприпасов в районах Николаева и Краматорска Склады принадлежали украинской объединенной группировке войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал об уничтожении украинских складов боепрпиасов в районах городов Краматорск и Николаев. «В районах городов Николаев и Краматорск уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ», - заметил Конашенков. Также сообщается, что в районе Орехова был поражен пункт управления, принадлежавший 47-й мехбригаде противника. Кроме этого, Игорь Конашенков заявил, что неприятель предпринимал безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Донецком и Красолиманском направлениях. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика