МО РФ сообщило об уничтожении украинских складов боеприпасов в районах Николаева и Краматорска
Склады принадлежали украинской объединенной группировке войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал об уничтожении украинских складов боепрпиасов в районах городов Краматорск и Николаев.
«В районах городов Николаев и Краматорск уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ», - заметил Конашенков.
Также сообщается, что в районе Орехова был поражен пункт управления, принадлежавший 47-й мехбригаде противника.
Кроме этого, Игорь Конашенков заявил, что неприятель предпринимал безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Донецком и Красолиманском направлениях.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.