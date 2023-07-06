МИД РФ объявил девять финских дипломатов персонами нон грата в качестве ответных мер

Посла Финляндии уведомили об ответных мерах на конфронтационную политику, направленную на слом дипотношений двух стран.

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Чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в Министерство иностранных дел РФ. Ему был выражен решительный протест в связи тем, что Хельсинки проводят конфронтационную антироссийскую политику и нацелены на разрушение дипотношений двух стран.

«Отмечено, что обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима на войну и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия против нашей страны. Такая линия финских властей не может оставаться без ответа», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Финскому послу также сообщили, что в ответ на высылку представителей российских загранучреждений девять сотрудников посольства Финляндии в РФ и финского генконсульства в Санкт-Петербурге были объявлены персонами нон грата. Также дипломата уведомили, что с 1 октября будет отозвано согласие на деятельность Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

В мае финскому послу вручили ноту о закрытии канцелярии посольства в городе Лаппеенранта. Одновременно финской стороне было заявлено об отзыве согласия на работу петрозаводского и мурманского отделений генконсульства Финляндии.