Финляндия ужесточит ограничения на въезд для граждан России

В финском правительстве заявили, что поездки россиян в страну ставят под угрозу международные отношения скандинавского государства.

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Финляндия рассматривает ужесточение ограничений на въезд в страну российских граждан в связи с тем, что такие поездки ставят под угрозу международные отношения скандинавского государства.

«Необходимо продолжать ограничивать несущественные поездки и ужесточать ограничения», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте финского кабмина.

Помимо этого, в правительстве Финляндии заявили, что события, которые произошли в России в минувшие выходные, являются внутренним делом РФ, и за их развитием внимательно следят как Хельсинки, так и союзники.

Ранее в Министерство иностранных дел РФ был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря, где ему вручили ноту о закрытии канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта с 1 июля. Одновременно финской стороне было заявлено об отзыве согласия на работу петрозаводского и мурманского отделений Генконсульства государства в Северной Европе. Ответственность за деградацию двусторонних отношений на Смоленской площади возложили на Хельсинки.