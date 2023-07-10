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Матвиенко передала послание Путина китайскому лидеру Си Цзиньпину

Тимур Шерзад
12:46 10.07.2023
Спикер Совфеда отметила, что президент России тепло вспоминал визит председателя КНР в Москву в марте и длительные результативные переговоры. 
© Видео: Совфед России, Telegram.org © Фото: Совфед России, Telegram.org
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко передала послание российского президента китайскому лидеру Си Цзиньпину. 

Матвиенко в ходе встречи с Си Цзиньпином в Китае заявила, что перед отъездом разговаривала с Владимиром Путиным, и он передал устное послание, не озвучивая его содержание, так как оно предназначалось лично лидеру Китая. 

Публично спикер Совфеда отметила, что президент России тепло вспоминал визит председателя КНР в Москву в марте и длительные результативные переговоры. 

Ранее Си Цзиньпин заявил, что ШОС должна противостоять цветным революциям и вмешательству других стран в дела региона.

Стоит отметить, что также не так давно, в конце мая, Китай посещал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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