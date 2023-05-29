Под атмосферу непротокольного рукопожатия: как прошел визит Мишустина в Китай

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Всего четыре русских слова, которые пусть и с трудом, но выговаривают туристы из Китая, дают понять главное - их любовь к России искренняя. Они с интересом общаются с актерами в костюмах советского вождя и великой императрицы, фотографируют каждую деталь московской архитектуры, и не стесняясь сами подходят к нам, чтобы рассказать: что же так манит китайцев в Россию.



В центре Москвы гости из Поднебесной встречаются чаще туристов из других стран. После трехлетней пандемии ковида между Россией и Китаем вновь широко распахнулись воздушные ворота. Возобновились и прямые бизнес-контакты.

Кроме деловых, торговых и туристических связей у Китая и России схожие взгляды на внешнюю политику и мироустройство. В Пекине много говорят не только о дружбе между обычными гражданами, но и между главами двух государств.

«Мне нравится Россия, Москва, и мне очень нравится президент Путин. Китайцам вообще нравится Путин. А вот Америку китайцы не особо любят, честно говоря. У Китая и США не очень хорошие взаимоотношения сейчас», - рассказал Ван Лонши.

Одним из драйверов настоящего наплыва китайских путешественников в Россию стал визит председателя КНР в Москву - первый после его переизбрания - и определяющий для всего народа Китая. В марте Си Цзиньпин жил в отеле, который был построен на территории китайского парка Хуамин в российской столице.

С высоты птичьего полета можно рассмотреть декоративные элементы китайского парка Останкинскую телебашню и вход в ВДНХ. В номере именно с таким видом во время своего мартовского визита останавливался председатель КНР. Доподлинно ни одному из сотрудников отеля неизвестно, в каком именно из апартаментов остановился Си Цзиньпин. Но нам показали эксклюзивно один из люкс номеров, в котором он все таки мог находиться. И сейчас мы здесь видим, что эта комната для проведения официальных переговоров. Затем Си Цзиньпин мог проходить здесь в свой специальный кабинет, в котором есть даже русская литература о войне. И вот такая памятная книга, на которой председатель КНР запечатлен вместе с Владимиром Путиным. Ну и, конечно, финальный элемент - это спальная комната для высокопоставленных руководителей.

Сегодня и этот отель, и сам китайский парк - по сути стали живописным уголком Китая в России, куда съезжаются и туристы, и представители деловых кругов.

Мост Юи, что переводится как мост дружбы по задумке архитекторов, связывает символичный островок Китая в Москве с Россией. Это своего рода миниатюрная иллюстрация огромного международного экономического проекта «один пояс - один путь», что является реинкарнацией Древнего Шелкового пути из России в Китай.

«Один пояс - один путь» - взаимовыгодный торгово-экономический проект России и Китая, по сути позволяющий безболезненно пройти санкционные барьеры, выставленные нам странами Запада. Эта тема обсуждалась в марте между Путиным и Си в Кремле. И вот спустя два месяца председатель КНР встретил в Пекине теперь российского премьера Мишустина. Цель его визита - воплощение в жизнь договоренностей, достигнутых на высшем уровне. В столице Поднебесной улицы украсили российскими триколорами, на площади перед Госсоветом Китая - выстроили почетный караул.



При встрече главы правительства России в Китае даже отошли от официального протокола. Михаила Мишустина принимал не только его коллега из госсовета КНР, но и сам председатель компартии, который и пригласил премьера в Поднебесную. Своего рода - новый сигнал Западу, упорно цепляющемуся за мировое господство за чужой счет. Высокую степень доверия, теплоту и дружбу во взаимоотношениях двух стран подчеркивало и не по протокольному долгое рукопожатие, и переданный привет от президента России руководителю Китая.

«Он с очень большой теплотой вспоминает переговоры с вами, которые прошли в марте в Москве. Принятые по итогам переговоров в Кремле судьбоносные решения вызвали широкий резонанс во всем мире. Они символизируют единство подходов России и Китая по всем ключевым вопросам глобальной повестки. Подтверждаю нашу совместную решимость укреплять многополярное устройство современного мира», - сказал Михаил Мишустин.

Си Цзиньпин, в свою очередь, просил передать искренний привет Владимиру Путину.

«Китай готов продолжать взаимодействовать с Россией на основе твердой взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга. Сейчас китайско-российские отношения развиваются на высоком уровне. Уверенно реализуется многоплановое сотрудничество», - отметил китайский лидер.

Глава КНР назвал визит российского премьера своевременным и успешным. Китай для России - не только надежный экономический партнер, но и союзник в противостоянии новым угрозам и вызовам. Как и в нашей стране, там придерживаются мнения, что дружба не может быть против кого-то, отношения должны строиться на равных и в интересах обеих стран.

«Сегодня отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. Они характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением вместе отвечать на новые вызовы, которые связаны с усилившейся турбулентностью на международной арене, незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада. Как говорят наши китайские друзья: "Единство позволяет свернуть горы"», - заявил российский премьер.

В этом году товарооборот двух стран увеличится до 200 миллиардов долларов в год. В зоне особого внимания - промышленность, сельское хозяйство, транспорт и энергетика. КНР - главный потребитель российского сырья. Подписанные российско-китайской делегацией документы, упростят в том числе и экспорт отечественной продукции в Поднебесную. Тем более, что 70 процентов взаиморасчетов ведутся уже в национальных валютах - рублях и юанях. Вполне возможно, что к Петербургскому экономическому форуму, куда глава правительства пригласил китайскую делегацию, эти цифры приобретут еще более солидные очертания.

Пока в Пекине Михаил Мишустин укреплял экономические связи с востоком, в Москве Владимир Путин собрал вокруг себя пятерку лидеров стран ЕАЭС. Аббревиатура - объединяющая финансы и логистику между Россией, Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Кыгрызстаном. Евразийский экономический форум собрал в столице лидеров пяти государств. И как в начале мая Президент встречал их на Красной площади на параде Победы, новая встреча - также в самом центре столицы, в паре сотен метров от Кремля. Теперь - на евразийском экономическом форуме.



Крепкие рукопожатия с президентами стран СНГ - Россия в этом году председательствует на форуме ЕАЭС. На пленарном заседании Путин обратил внимание на фундаментальные перемены, которые происходят на глобальной экономической арене.

«Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены. Все больше государств берет курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, придерживается собственной модели развития. И все они выступают за построение новой, более справедливой архитектуры международных экономических отношений», - заявил Владимир Путин.

Евразийский экономический союз становится одним из центров формирующегося многополярного мира. С этим подходом солидарно большинство участников международного общения. А те, кто хотят свести на нет влияние России, наносят вред собственной экономике.

«Все - и хочу это подчеркнуть, отвечая напрямую на вопрос нашего ведущего, - все, кто поступает, думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономике, стреляют, по сути, себе в ногу и в ногу тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату. Они такой своей экономической политикой только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития», - заявил президент России.

Те же, кто понимают, что будущее за многополярным, справедливым партнерством - приехали в эти дни в Москву. В том числе и президент Белоруссии Александр Лукашенко. С этой страной у нас не просто партнерские, но и братские взаимоотношения. Он был одним из тех, кто стоял у истоков Евразийского партнерства, не понаслышке знает - какой путь прошла организация и даже понастальгировал о том, как зарождался ЕАЭС.

Евразийский экономический союз за почти 10 лет своего существования значительно окреп. И авторитет его только растет. Как отмечал Владимир Путин, все больше стран стремятся к независимой экономической политике, и очень символично, что лидер Китая, страны, которая не является ни членом ЕАЭС, ни СНГ - подключился к диалогу на пленарном заседании форума по видеосвязи.

На следующий день лидеры евразийской пятерки продолжили общение уже в Кремле. Встреча продолжалась шесть часов, причем два из них Путин потратил на диалог в еще более узком кругу. По итогам двухдневного экономического марафона под эгидой ЕАЭС было подписано 15 новых соглашений. Также решили продвигать общий знак качества «Сделано в ЕАЭС». Но это только начало. Учитывая растущую значимость союза, и тектонические сдвиги в мировой геополитике и экономике, все больше стран задумывается о создании зон свободной торговли с ЕАЭС. Переговоры уже ведутся с ОАЭ, Индонезией, а также Ираном и Египтом.