МО РФ показало видео с уничтожением бронетехники врага экипажем «Аллигатора»

Удар управляемой ракетой был нанесен на Южно-Донецком направлении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры с уничтожением украинской бронетехники экипажем вертолета Ка-52.

Российский «Аллигатор» обнаружил выдвижение бронеобъекта ВСУ на Южно-Донецком направлении.

После этого по врагу был нанесен удар управляемой ракетой. В результате попадания бронетехника противника была уничтожена.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Юг» отразили атаки украинских боевиков на трех направлениях. Также публиковалось видео с боевой работой российского танка Т-80БВ, который уничтожил вражеский опорный пункт.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.