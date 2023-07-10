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Бойцы группировки «Юг» отразили атаки украинских боевиков на трех направлениях

09:05 10.07.2023
Российские летчики нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Часова Яра и Константиновки.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Российские военнослужащие отразили украинские атаки на трех направлениях в зоне специальной операции. Об этом «Звезде» сообщил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Представитель Минобороны сообщил, что штурмовые подразделения украинских националистов попытались пойти в атаку на Соледаро-Артемовском, Лисичанском и Александро-Калиновском направлениях. Однако успехом эти попытки не увенчались.

Астафьев рассказал, что российские летчики нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Часова Яра и Константиновки.

В Авдеевке были ликвидированы вооружение и техника одной из бригад украинских националистов. На Соледаро-Артемовском направлении наши бойцы нанесли удар из РСЗО «Торнадо-С» по району сосредоточения вооружения и военной техники 91-й механизированной бригады и уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как на Краснолиманском направлении экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа нанесли ракетный удар по сосредоточению живой силы и огневых средств украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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