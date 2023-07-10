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Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт, с которого боевики корректировали огонь

07:11 10.07.2023
Экипаж боевой машины работал с закрытой позиции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Танкисты Западного военного округа в зоне спецоперации непрерывно продолжают оказывать огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата.

На одном из направлений экипаж Т-80БВ уничтожил опорный пункт, с которого националисты корректировали свои удары. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что танк работал с закрытой позиции. Открыть ответный огонь боевики не успели.

Расстояние до противника составляло около пяти километров. В опорном пункте, по данным разведки, находились около полсотни националистов, в том числе диверсионно-разведывательные группы.

За расположением врага военнослужащие Западного военного округа наблюдали около двух недель. Получив подтверждение об уничтожении противника, экипаж танка убыл в район ожидания.

Танкисты применили сложный тактический элемент - «фланговую стрельбу», когда огонь ведется в движении, что дает возможность повысить выживаемость техники в ходе боевых действий.

Напомним, недавно Министр обороны России Сергей Шойгу проверил организацию подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» на полигоне Южного военного округа. Он проинспектировал места подготовки танкистов в ходе общей проверки боевой подготовки контрактников на полигонах ЮВО.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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