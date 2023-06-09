Губернатор Гладков сообщил о троих пострадавших при ночном обстреле Белгородской области

Двое из них доставлены в больницу, один от госпитализации отказался.

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В ходе ночного обстрела Вооруженными силами Украины Белгородской области, в частности города Шебекино, пострадали три человека.

«За ночь пострадали три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице», - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что повреждены несколько частных и многоквартирных домов. Утром девятого июня начнется поквартирный обход с целью оперативного восстановления повреждений.

Ранее стало известно о двух погибших при обстреле Соболевки в Белгородской области. Они находились в частном секторе, по которому боевики выпустили снаряды «Града».

Сейчас в Белгороде в пунктах временного пребывания располагаются жители Шебекино. Они рассказали, как покидали город под обстрелами.