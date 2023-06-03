В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Два человека погибли при обстреле Соболевки в Белгородской области

Анна Касаткина
01:21 03.06.2023
В момент обстрела погибшие люди находились во дворах своих частных домов, уточнил глава региона.
Два человека погибли при обстреле Соболевки в Белгородской области
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Два человека погибли при обстреле украинскими боевиками села Соболевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел ВСУ. Снаряды "Града" были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, два человека погибли», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, в момент обстрела люди находились во дворах своих частных домов и от полученных травм скончались на месте.

Еще шестеро человек, среди которых двое детей, уточнил губернатор. В частности, двое мужчин и двое женщин получили осколочные ранения, один из мужчин находится в тяжелом состоянии. В больницу также поступил 13-летний мальчик с переломом левого плеча и 11-летняя девочка с осколочным ранением левого глаза. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, добавил глава региона.

Гладков также рассказал о возгорании хозпостройки и гаража в двух частных домах вследствие обстрела, на месте работают пожарные. Еще в четырех домовладениях пробита крыша, посечены заборы и фасады, выбиты окна.

Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки в Шебекинский городской округ со стороны Украины прилетело 850 снарядов. В городе отсутствуют водоснабжение и электричество, жителей эвакуируют.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:17 В стране и мире
В США заявили, что удовлетворили все потребности Украины для наступления
19:45 В стране и мире
Видео
Места хватит всем: куда эвакуируют жителей приграничных районов Белгородской области
18:46 ОПК
Видео
Волонтеры из Ленобласти организовали производство дронов для бойцов в зоне СВО
18:57 В стране и мире
В Шебекино от попадания снаряда загорелось промышленное предприятие
17:53 В стране и мире
Девятиклассники из приграничных районов Курской области получат аттестаты без ОГЭ
Популярное
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Видео
Байден рухнул на церемонии выпускников академии ВВС США
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
Телеканал из США выдал рухнувший дом в Айове за последствия атаки дрона в Москве
ИИ решил уничтожить оператора в армии США, чтобы тот не мешал ему поражать цель
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.