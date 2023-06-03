Два человека погибли при обстреле Соболевки в Белгородской области

В момент обстрела погибшие люди находились во дворах своих частных домов, уточнил глава региона.

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Два человека погибли при обстреле украинскими боевиками села Соболевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел ВСУ. Снаряды "Града" были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, два человека погибли», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, в момент обстрела люди находились во дворах своих частных домов и от полученных травм скончались на месте.

Еще шестеро человек, среди которых двое детей, уточнил губернатор. В частности, двое мужчин и двое женщин получили осколочные ранения, один из мужчин находится в тяжелом состоянии. В больницу также поступил 13-летний мальчик с переломом левого плеча и 11-летняя девочка с осколочным ранением левого глаза. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, добавил глава региона.

Гладков также рассказал о возгорании хозпостройки и гаража в двух частных домах вследствие обстрела, на месте работают пожарные. Еще в четырех домовладениях пробита крыша, посечены заборы и фасады, выбиты окна.

Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки в Шебекинский городской округ со стороны Украины прилетело 850 снарядов. В городе отсутствуют водоснабжение и электричество, жителей эвакуируют.