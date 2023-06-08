Власти Египта подтвердили, что поймали акулу, напавшую на россиянина в Хургаде

Исследователи намерены установить причины ее поведения, а также понять, имеет ли она отношение к акуле, ставшей причиной нескольких предыдущих несчастных случаев.

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В Египте поймана акула, которая напала на туриста в районе пляжа туристической Хургады. Информацию о поимке тигровой акулы сообщило министерство окружающей среды Египта.

По информации ТАСС, рыбу передали для исследования причин ее аномального поведения. Также исследователи намерены идентифицировать, имеет ли данная акула отношение к той, которая «стала причиной нескольких предыдущих несчастных случаев».

Пострадавшим стал гражданин России 1999 года рождения. Сообщатся, что он постоянно проживал в данной стране. Погибшим был Владимир Попов. После этого Генеральное консульство РФ в Хургаде обратилось к соотечественникам с призывами соблюдать установленные местными властями запреты и быть бдительными, находясь в воде.

Напомним, годом ранее в Хургаде акула напала на людей. Тогда одной женщине она откусила ногу и руку. Рядом спасателей не оказалось, а отдыхающие были в панике.