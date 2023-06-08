Акула убила человека у побережья египетской Хургады

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В результате нападения акулы у побережья египетской Хургады погиб один человек. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Российской Федерации.

«В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность», - написало ведомство в своем Telegram-канале.

Российское генконсульство также призвало граждан России строго руководствоваться запретами властей Египта на купание, дайвинг, а также соблюдать сигналы к выходу на сушу от сотрудников гостиниц и береговой охраны.

В прошлом году акулы также нападали на туристов, отдыхающих в египетской Хургаде. Подобные инциденты нередко заканчивались гибелью людей, получивших от морских убийц смертельные раны.