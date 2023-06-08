Путин утром получил доклад от Герасимова о неудачной попытке наступления врага на Запорожском направлении
Об этом сообщил командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении Александр Романчук.
© Видео: Минобороны России © Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress
Командующий группировкой Вооруженных сил России на Запорожском направлении Александр Романчук сообщил, что президент России Владимир Путин сегодня утром получил доклад от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о неудачной попытке наступления противника.