МИД РФ сообщил о направлении уведомления о денонсации ДОВСЕ его странам-участникам
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
РФ направила уведомления о денонсации ДОВСЕ его депозитарию и странам - участникам соглашения, заявили в МИД.
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МИД РФ сообщил о направлении уведомления о денонсации ДОВСЕ его странам-участникам
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
РФ направила уведомления о денонсации ДОВСЕ его депозитарию и странам - участникам соглашения, заявили в МИД.
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