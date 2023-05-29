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Кремль: вакуум в области контроля над вооружениями должен быть заполнен новыми договорами

Тимур Шерзад
12:45 29.05.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появлению этих новых актов международного права должна предшествовать напряженная работа.
Кремль: вакуум в области контроля над вооружениями должен быть заполнен новыми договорами
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал вакуум в области контроля над вооружениями. Он заявил это в ходе разговора с журналистами, обсуждая денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). 

Он подчеркнул, что его необходимо заполнять новыми актами международного права, отметив, что это в интересах всего мира. 

При этом Песков подчеркнул, что ДОВСЕ был мертвым механизмом, причем точно не по вине России. 

На уточняющий вопрос журналиста про то, когда будет возможно появление заполняющих вакуум новых договоров, Дмитрий Песков ответил, что им должна предшествовать напряженная работа. 

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