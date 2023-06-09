Минобороны России сообщило об отражении двух вражеских атак за сутки на Запорожском направлении

Противник потерял на Южно-Донецком и Запорожском направлении за сутки до 680 боевиков, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 других боевых бронированных машин и шесть автомобилей, а также САУ Cezar производства Франции.

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МО РФ сообщило об отражении двух украинских атак за сутки на Запорожском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области», - сказал он.

Российская группировка «Восток» поразила резервы противника в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка. В районе Времевского выступа подразделения этой группировки отбили четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах Левадного, Носелки, Сторожевого, Нескучного.

Общие суточные потери украинской стороны на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 680 человек. Помимо живой силы, уничтожены 35 танков, 11 БМП, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также 155-мм самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства.

На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки. «Южной» группировкой войск успешно отражены шесть атак противника. Неприятель провалил все попытки вклиниться в российскую оборону на данном направлении.

Представитель Минобороны сообщил и о ночном ударе по складам боеприпасов, вооружения и иностранной военной техники, в том числе БПЛА. Все назначенные объекты поражены, в итоге нарушено снабжение украинских группировок на фронте.

Кроме того, за минувшие сутки сбиты два украинских самолета: истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.