Армия Армия Армия

Минобороны России сообщило об отражении двух вражеских атак за сутки на Запорожском направлении

14:20 09.06.2023
Противник потерял на Южно-Донецком и Запорожском направлении за сутки до 680 боевиков, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 других боевых бронированных машин и шесть автомобилей, а также САУ Cezar производства Франции.
Минобороны России сообщило об отражении двух вражеских атак за сутки на Запорожском направлении
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

МО РФ сообщило об отражении двух украинских атак за сутки на Запорожском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области», - сказал он.

Российская группировка «Восток» поразила резервы противника в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка. В районе Времевского выступа подразделения этой группировки отбили четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах Левадного, Носелки, Сторожевого, Нескучного.

Общие суточные потери украинской стороны на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 680 человек. Помимо живой силы, уничтожены 35 танков, 11 БМП, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также 155-мм самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства.

На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки. «Южной» группировкой войск успешно отражены шесть атак противника. Неприятель провалил все попытки вклиниться в российскую оборону на данном направлении.

Представитель Минобороны сообщил и о ночном ударе по складам боеприпасов, вооружения и иностранной военной техники, в том числе БПЛА. Все назначенные объекты поражены, в итоге нарушено снабжение украинских группировок на фронте.

Кроме того, за минувшие сутки сбиты два украинских самолета: истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:15 Армия
МО РФ сообщило об отражении четырех украинских атак в районе Времевского выступа
13:37 В стране и мире
Захарова сообщила, что в Киеве назвали невозможным расследование подрыва Каховской ГЭС
13:35 В стране и мире
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
11:50 В стране и мире
Песков сообщил, что киевский режим продолжает атаковать жилые дома
11:48 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала шпионившего для Германии бывшего сотрудника ОПК
Популярное
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.