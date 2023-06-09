Минобороны России сообщило об отражении двух вражеских атак за сутки на Запорожском направлении
МО РФ сообщило об отражении двух украинских атак за сутки на Запорожском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области», - сказал он.
Российская группировка «Восток» поразила резервы противника в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка. В районе Времевского выступа подразделения этой группировки отбили четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах Левадного, Носелки, Сторожевого, Нескучного.
Общие суточные потери украинской стороны на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 680 человек. Помимо живой силы, уничтожены 35 танков, 11 БМП, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также 155-мм самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства.
На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки. «Южной» группировкой войск успешно отражены шесть атак противника. Неприятель провалил все попытки вклиниться в российскую оборону на данном направлении.
Представитель Минобороны сообщил и о ночном ударе по складам боеприпасов, вооружения и иностранной военной техники, в том числе БПЛА. Все назначенные объекты поражены, в итоге нарушено снабжение украинских группировок на фронте.
Кроме того, за минувшие сутки сбиты два украинских самолета: истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.